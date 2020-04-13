Действительно ли задержка дыхания на 10 секунд определяет есть ли коронавирус - ответ МОЗ

После начала пандемии коронавируса в интернете появилось много информации о том, что делать, чтобы не заразиться опасной болезнью, о том, как определить есть ли у вас коронавирус и множество другой информации.
Одним из самых популярных является упражнение на проверку коронавируса в организме. Речь идет о том, что если человек может задержать дыхание на десять минут, то у него нет COVID-19. Министерство здравоохранения Украины назвало такую информацию фейком.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких", - отмечает МОЗ Украины.
Министерство здравоохранения Украины отмечет, что с начала появления эпидемии коронавирусной инфекции в интернете появилось много фейков. МОЗ призывает при появлении любых респираторных симптомов сразу обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины создал план выхода страны из карантина.