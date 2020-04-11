09:28 11.04.2020 | Общество | Авторские статьи     укр | рус    Новости Украины
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Есть план: стало известно, как и когда Украина будет выходить из карантина

Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем разработал пан по выходу страны из карантина. До конца апреля точно ничего не изменится.

Есть план: стало известно, как и когда Украина будет выходить из карантина

Премьер отметил, что уже в мае-июне украинцы должны вернуться на работу, однако не все. При этом будут снова запущены только отдельные предприятия. Следующий этап состоится в июне-июле, когда фактически полностью будет снова работать общественный транспорт.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канала Дениса Шмыгаля.

"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал премьер.

Так согласно плану, до начала мая будут действовать существующие карантинные меры. В период с начала мая по начало июня будет запущен проект "Украина идет на работу", согласно которому будет создано полмиллиона новых рабочих мест, малый и средний бизнес получат кредиты, будет снять частично запрет на общественный транспорт, а также смещен рабочий график.

Следующий этап "Новые социальные стандарты жизни" пройдет в период с начала июня по начало июля. Именно в этот период будет завершен образовательный учебный год, будет восстановлена работа общественного транспорта, люди смогут посещать зоны отдыха, а также будет ослаблена самоизоляции для пожилых людей.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области на выходные ввели новые карантинные меры.


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