США вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса, обойдя Италию

За последних четырех дней самая высокая смертность от коронавируса на сегодняшний день была зафиксирована в США - более 2000 смертей в день. Многие из них произошли в Нью-Йорке и его окрестностях.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reuters.

Эксперты общественного здравоохранения предупреждают, что число смертей от COVID-19 в США может достигнуть 200 000 летом, если через 30 дней будут сняты беспрецедентные ограничения, предписывающие американцам оставаться дома.

Отмечается, что большинство нынешних ограничений на общественную жизнь, включая закрытие школ и обязательство оставаться в домах некоторых служащих, проистекает из полномочий губернаторов штатов, а не президента.

Трамп сказал, что хочет, чтобы жизнь нормализовалась как можно скорее, и что меры по ограничению распространения коронавируса влекут за собой собственные экономические и медицинские издержки.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 2777 случаев заражения.