США вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса, обойдя Италию

На сегодняшний день в США умерло не менее 20 000 людей, зараженные коронавирусом. Таким образом, в США было зарегистрировано больше смертей от коронавируса, чем в Италии, страна вышла на первое месте по этому показателю в мире.
За последних четырех дней самая высокая смертность от коронавируса на сегодняшний день была зафиксирована в США - более 2000 смертей в день. Многие из них произошли в Нью-Йорке и его окрестностях.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reuters.
Эксперты общественного здравоохранения предупреждают, что число смертей от COVID-19 в США может достигнуть 200 000 летом, если через 30 дней будут сняты беспрецедентные ограничения, предписывающие американцам оставаться дома.
Отмечается, что большинство нынешних ограничений на общественную жизнь, включая закрытие школ и обязательство оставаться в домах некоторых служащих, проистекает из полномочий губернаторов штатов, а не президента.
Трамп сказал, что хочет, чтобы жизнь нормализовалась как можно скорее, и что меры по ограничению распространения коронавируса влекут за собой собственные экономические и медицинские издержки.
Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 2777 случаев заражения.