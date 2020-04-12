В Украине снова увеличились количество зараженных коронавирусом: почти 2800

Так по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине зафиксировано в общей сложности 2777 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки было выявлено 266 подтвержденных случаев заражения. 89 человек сумело излечиться от болезни, 83 человека умерло с коронавирусом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству зараженных находится Черновицкая область. Там уже 432 человека с подтвержденным коронавирусом. На второй строчке город Киев. В столице уже 416 случаев заражения. 291 человек заразился коронавирусом в Ивано-Франковской области. 243 случая заражения зафиксировано также в Тернопольской области.

На утро 12 апреля в стране также 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Правительство разработало план выхода страны из карантина.