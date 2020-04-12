12:48 12.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244310:labazovych

В Украине снова увеличились количество зараженных коронавирусом: почти 2800

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Количество зараженных увеличивается.

В Украине снова увеличились количество зараженных коронавирусом: почти 2800

Так по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине зафиксировано в общей сложности 2777 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки было выявлено 266 подтвержденных случаев заражения. 89 человек сумело излечиться от болезни, 83 человека умерло с коронавирусом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству зараженных находится Черновицкая область. Там уже 432 человека с подтвержденным коронавирусом. На второй строчке город Киев. В столице уже 416 случаев заражения. 291 человек заразился коронавирусом в Ивано-Франковской области. 243 случая заражения зафиксировано также в Тернопольской области.

На утро 12 апреля в стране также 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Правительство разработало план выхода страны из карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Украина и Россия наконец-то договорились по важному вопросу: что известно Просто ужас: в Нью-Йорке появляются массовые захоронения жертв коронавируса Перешагнули за 2500: актуальная информация о коронавирусе в Украине Есть план: стало известно, как и когда Украина будет выходить из карантина
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив