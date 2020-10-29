Военный корабль Норвегии вторгся в российскую зону

Также известно, что на норвежском судне пребывает 55 членов экипажа, а также несколько ученых, которые принимают участие в международном климатическом проекте Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX).

Стоит отметить, что корабль держит путь в море Бофорта. 15 октября начался рейс. Изначально судно KV Svalbard держало курс на север до Лонгйира, вскоре обошло Шпицберген и направилось на восток к северу от Земли Франца-Иосифа, где расположен российский архипелаг в Северном Ледовитом океане.

"Последние несколько дней KV Svalbard находится в исключительной экономической зоне России, а 27 октября вышел в район восточнее Северной Земли в море Лаптевых", - отметили в норевежском военном ведомстве.

Также там добавили, что задачей судна является поднятие на борт три буйковых станции, которые крайне важны для измерения температуры во всем Северном Ледовитом океане.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что Владимир Зеленский только второй год занимает должность президента Украины уже сейчас в СМИ есть список тех, кто может стать следующим главой станы.