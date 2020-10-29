Гордон назвал 3 человек, у которых есть реальный шанс стать следующим президентом Украины

В интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналист и телеведущий Дмитрий Гордон ответил на вопрос ведущей о Дмитрию Разумкове, Владимире Гройсмане, Виталию Кличко и Андрее Портнову, которых бывший глава Офиса президента Андрей Богдан называл главными кандидатами на пост президента страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

В свою очередь Гордон заявил, что Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман и Игорь Смешко являются основными кандидатами на то, чтобы стать следующим главой государства.

Он также добавил, что еще одни кандидатом мог быть и Виталий Кличко, однако тот популярен только в Киеве.

В тоже время Гордон также отметил, что Портнов является образованным человеком, однако шансов выиграть выборы у него нет.

Ранее задался вопросом о будущем Донбасса – а стоит ли его возвращать, там ведь думают только о России.