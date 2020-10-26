Ситуация в Карабахе: Азербайджан отвоевал часть территории

"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!" - написал президент в своем микроблоге.

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Также политик подчеркнул, что наблюдателям Минской группы ОБСЕ следует оставаться нейтральными и не принимать сторону какого-то государства. По мнению Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что ей следует остановить агрессивные боевые действия, соблюдать режим тишины и покинуть непризнанные территории Карабаха.

Президент уточнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону. Он считает, что в Азербайджане защищают свои территории и возращают свои земли.

Как стало известно ранее, Турция без колебаний направит свои войска и окажет военную поддержку Азербайджану, если власти в Баку обратятся с такой просьбой, заявил в среду, 21 октября, вице-президент Турции Фуат Октай. Он добавил, что Анкару пока об этом не просили.