Турция готова включиться в войну в Нагорном Карабахе: есть только одно условие

Турция без колебаний направит свои войска и окажет военную поддержку Азербайджану, если власти в Баку обратятся с такой просьбой, заявил в среду, 21 октября, вице-президент Турции Фуат Октай. Он добавил, что Анкару пока об этом не просили.
Турция полностью выражает солидарность с Азербайджаном и обвиняет Армению в оккупации азербайджанских земель.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN
Октай раскритиковал так называемую Минскую группу ОБСЕ, сформированную много лет назад для посредничества в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, в которую входят Франция, Россия и США. По его мнению, страны Минской группы не пытаются решить проблему и поддерживают Армению как в политическом, так и в военном отношении.
В пятницу, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мначаканян и Джейхун Байрамов встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы попытаться урегулировать вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха.
Власти Нагорного Карабаха объявили в среду, что еще 62 их солдата были убиты в боях с азербайджанскими войсками.
Ранее Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе.
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