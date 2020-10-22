Турция готова включиться в войну в Нагорном Карабахе: есть только одно условие

Турция полностью выражает солидарность с Азербайджаном и обвиняет Армению в оккупации азербайджанских земель.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN

Октай раскритиковал так называемую Минскую группу ОБСЕ, сформированную много лет назад для посредничества в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, в которую входят Франция, Россия и США. По его мнению, страны Минской группы не пытаются решить проблему и поддерживают Армению как в политическом, так и в военном отношении.

В пятницу, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мначаканян и Джейхун Байрамов встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы попытаться урегулировать вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха объявили в среду, что еще 62 их солдата были убиты в боях с азербайджанскими войсками.

Ранее Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе.