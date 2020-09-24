Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Стало известно, что 10 сентября Сергей Комков отправил заявку с кандидатурой российского президента на Нобелевскую премию мира.

Журналисты провели расследование и выяснили, что на интернет-ресурсе "Литературной газеты" есть данные о писателе с тем же самым именем. Литератор Сергей Комков выступает автором таких произведений как: "Кремлюди", "Ваххабит", "День дурака", "Тихая заводь: Охотный ряд", "Кремлевский Сурок", "Тень Большого брата над Москвой" и "Резервная территория".

Комков заявил, что заявка уже подана, и никто не сможет ему помешать выдвинуть российского президента на престижную премию.

Незамедлительно о такой новости отозвался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что совершенно разные люди являются номинантами на Нобелевскую премию, атакже есть определенная процедура отбора кандидатов. В Кремле заявили, что если кандидатуру российского президента выберут, то это будет прекрасно, если нет-то никто не будет в обиде.

Как сообщалось ранее, Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. В столице РФ на первое после отравления требование оппозиционера ответили.