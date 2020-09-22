17:53 22.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246677:Nataly

В Кремле ответили на требование Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. В столице РФ на первое после отравления требование оппозиционера ответили. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Газета.ru.

В Кремле ответили на требование Навального

Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в Кремле не занимаются вопросами одежды.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся – это не наш профиль", — добавил Песков.

Он также сообщил, что в администрации президента до этого слышали, что "сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств".

Как стало известно ранее, бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох полагает, что отравленный ядом класса Новичок оппозиционер Алексей Навальный не погиб, поскольку у российских специалистов руки "растут из одного места".


Поделиться

 
В Харькове массово увольняются врачи из-за роста заболевших коронавирусом Лидер группы ТИК идет в депутаты В столичной больнице произошло два суицида за два дня Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
Проишествия
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив