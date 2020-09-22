Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в Кремле не занимаются вопросами одежды.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся – это не наш профиль", — добавил Песков.

Он также сообщил, что в администрации президента до этого слышали, что "сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств".

Как стало известно ранее, бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох полагает, что отравленный ядом класса Новичок оппозиционер Алексей Навальный не погиб, поскольку у российских специалистов руки "растут из одного места".