Путин готовит провокации, чтобы ввести войска в Беларусь - эксперт

Главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман поделилась своим мнением по повожу выступления президента России. По ее мнению, Россия может самостоятельно спровоцировать ситуацию в Беларуси, чтобы ввести войска.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я не исключаю, зная почерк российского руководства, что на этих выходных могут разыграться очень трагические события, участниками и архитекторами которых выступят непосредственно российские спецслужбы, которые, возможно, будут сами делать провокации для того, чтобы воспользоваться этим и вводить формирования, которые уже готовы", — сказала она.

Также она отмечает, что слова Путина в интервью – это был посыл западным странам. Он отметил, что Россия на данный момент ничего не делает, но готова к действиям, когда, якобы, на это будут законные обстоятельства.

Напомним, что Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси.