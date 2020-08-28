08:45 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин готовит провокации, чтобы ввести войска в Беларусь - эксперт

Вчера президент России Владимир Путин своим заявлением о том, что в РФ сформирован состав правоохранителей для стабилизации ситуации в Беларуси дал понять многим, что Россия готова вступить в ситуацию в нужный для нее момент.

Путин готовит провокации, чтобы ввести войска в Беларусь - эксперт

Главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман поделилась своим мнением по повожу выступления президента России. По ее мнению, Россия может самостоятельно спровоцировать ситуацию в Беларуси, чтобы ввести войска.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я не исключаю, зная почерк российского руководства, что на этих выходных могут разыграться очень трагические события, участниками и архитекторами которых выступят непосредственно российские спецслужбы, которые, возможно, будут сами делать провокации для того, чтобы воспользоваться этим и вводить формирования, которые уже готовы", — сказала она.

Также она отмечает, что слова Путина в интервью – это был посыл западным странам. Он отметил, что Россия на данный момент ничего не делает, но готова к действиям, когда, якобы, на это будут законные обстоятельства.

Напомним, что Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси.


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