14:28 27.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.

Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси

Российский президент сообщил, что такой резерв был сформирован по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко, но на данный момент он не будет использоваться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.

Также президент России рассказал, при каких условиях этот резерв будет использован: пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

При этом Путин отметил, что в разговоре с Лукашенко было принято решение пока не использовать этот резерв. При этом он признался, что уже четыре раза обсуждал ситуацию в Беларуси с Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Российская Федерация намерена блокировать все переговоры по поводу решения ситуации на Донбассе.


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