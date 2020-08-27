Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.
Российский президент сообщил, что такой резерв был сформирован по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко, но на данный момент он не будет использоваться.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.
"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.
Также президент России рассказал, при каких условиях этот резерв будет использован: пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
При этом Путин отметил, что в разговоре с Лукашенко было принято решение пока не использовать этот резерв. При этом он признался, что уже четыре раза обсуждал ситуацию в Беларуси с Лукашенко.
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