Гордон рассказал, пойдет ли Путин в наступление на Украину

Напомним, что в недавнем интервью командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что войска России попытаются прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы пустить воду их Днепра в Северо-Крымский канал.

Гордон считает, что в ближайшее время не стоит ожидать нападения со стороны Российской Федерации, он в этом вопросе ссылается на слова известного российского журналиста главного редактора российского информресурса "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Венедиктов сказал, что Путин не пойдет на вторжение. Потому что выбор между, например, взятием Мариуполя и ужесточением санкций - в сторону ужесточения санкций», - отметил журналист.

"Хотя видите, Алексей Неижпапа, руководитель Военно-морских сил Украины, сказал, что готовится к вторжению россиян в Херсонскую область. Но его одернул командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев", - добавил Гордон.