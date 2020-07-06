09:01 06.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина ждет нападения со стороны России: стали известны причина и место

Уже на протяжении длительного периода времени, с аннексии Крыма и войны на Донбассе, различные эксперты предрекают, что Российская Федерация намерена захватить и другие части Украины и готова к нанесению удара.

Украина ждет нападения со стороны России: стали известны причина и место

На этот раз командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что войска России попытаются прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы пустить воду их Днепра в Северо-Крымский канал.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Думскую.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - заявил Неижпапа.

Он также отметил, что только Россия начнет вкладывать деньги в Северо-Крымский канал, будет его восстанавливать, то это будет сигналом для Украины, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. Тогда украинской стороне придется отвечать на эти вызовы. Также он добавил, что Украина готовится к наступательным действиям, а не только окопным, как это сейчас происходит на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что благодаря внесению поправок в Конституцию РФ Путин может занимать должность президента до 2036 года.


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