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Кто станет президентом Польши: у кого больше шансов во втором туре

Во втором туре президентских выборов в Польше Анджей Дуда получит поддержку 45,4 процента избирателей, а Рафал Тшасковски - 44,7 процента. Такие результаты опроса Kantar для телеканала TVN24, проведенного после объявления результатов первого тура.

Кто станет президентом Польши: у кого больше шансов во втором туре

Последний опрос, опубликованный Ipsos, показывает, что в первом туре выборов действующий президент Анджей Дуда получил поддержку на 42,9%. Рафал Тшасковски, кандидат Гражданской коалиции, занял второе место при поддержке 30,3% респондентов. Если эти результаты подтвердятся, и ни один из кандидатов не получит более 50-процентной поддержки, Дуда и Тшасковски встретятся во втором туре, который состоится 12 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN24.

Kantar провела опрос по второму туру выборов президента Польши. Он был реализован 28 июня после 21:00 по местному времени, то есть после объявления результатов экзит-полла. Была протестирована общенациональная репрезентативная группа из 1513 взрослых по смешанному методу - телефонные и интернет-интервью.

45,4 процента респондентов заявили, что будут голосовать за действующего президента Анджея Дуду.

Рафала Тшасковского поддержали 44,7% опрошенных.

9,9 процента ответили: "Я не знаю / трудно сказать / еще не решил".

Напомним, что после подсчета 87,16 процентов голосовВ Дуда на данный момент получает 45,24 процента голосов, Тшасковски - 28,92%.


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