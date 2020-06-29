Кто станет президентом Польши: у кого больше шансов во втором туре

Последний опрос, опубликованный Ipsos, показывает, что в первом туре выборов действующий президент Анджей Дуда получил поддержку на 42,9%. Рафал Тшасковски, кандидат Гражданской коалиции, занял второе место при поддержке 30,3% респондентов. Если эти результаты подтвердятся, и ни один из кандидатов не получит более 50-процентной поддержки, Дуда и Тшасковски встретятся во втором туре, который состоится 12 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN24.

Kantar провела опрос по второму туру выборов президента Польши. Он был реализован 28 июня после 21:00 по местному времени, то есть после объявления результатов экзит-полла. Была протестирована общенациональная репрезентативная группа из 1513 взрослых по смешанному методу - телефонные и интернет-интервью.

45,4 процента респондентов заявили, что будут голосовать за действующего президента Анджея Дуду.

Рафала Тшасковского поддержали 44,7% опрошенных.

9,9 процента ответили: "Я не знаю / трудно сказать / еще не решил".

Напомним, что после подсчета 87,16 процентов голосовВ Дуда на данный момент получает 45,24 процента голосов, Тшасковски - 28,92%.