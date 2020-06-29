Президентские выборы в Польше: официальные результаты

Национальная избирательная комиссия Польши объявила частичные результаты президентских выборов после подсчета 87,16 процентов голосов. Действующий президент Анджей Дуда на данный момент получает 45,24 (7 246 743) процента голосов. Если не произойдет чего-то неожиданного, поляков ждет второй тур.
На втором месте идет мэр Варшавы Рафал Тшасковски с показателем 28,92% (4 632 734). Шимон Холовня находится на третьем месте с результатом 13,69% (2 192 185) голосов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии Польши.
Другие кандидаты набрали менее 0,3% голосов: Станислав Жолтек - 0,23 процента (37 080), Марек Якубяк - 0,17% (27502), Павел Танайно - 0,14 процента (22 682), Вальдемар Витковски - 0,13% (21 287) и Мирослав Петровски - 0, 11% (17259).
Согласно этим данным, во втором туре выборов 12 июля встретятся действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковски.
Интересно, что по результатам екзит-пола Ipsos разница между Дудой и Тшасковски не такая большая. 41,8 процента набрал по его результатам действующий президент, а мэр Варшавы получил 30,4 процента.
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