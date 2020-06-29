09:44 29.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245335:labazovych

Президентские выборы в Польше: официальные результаты

Национальная избирательная комиссия Польши объявила частичные результаты президентских выборов после подсчета 87,16 процентов голосов. Действующий президент Анджей Дуда на данный момент получает 45,24 (7 246 743) процента голосов. Если не произойдет чего-то неожиданного, поляков ждет второй тур.

Президентские выборы в Польше: официальные результаты

На втором месте идет мэр Варшавы Рафал Тшасковски с показателем 28,92% (4 632 734). Шимон Холовня находится на третьем месте с результатом 13,69% (2 192 185) голосов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии Польши.

Другие кандидаты набрали менее 0,3% голосов: Станислав Жолтек - 0,23 процента (37 080), Марек Якубяк - 0,17% (27502), Павел Танайно - 0,14 процента (22 682), Вальдемар Витковски - 0,13% (21 287) и Мирослав Петровски - 0, 11% (17259).

Согласно этим данным, во втором туре выборов 12 июля встретятся действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

Интересно, что по результатам екзит-пола Ipsos разница между Дудой и Тшасковски не такая большая. 41,8 процента набрал по его результатам действующий президент, а мэр Варшавы получил 30,4 процента.

Ранее мы сообщали, что Польша возобновляет авиасообщение с Украиной.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: количество новых случаев существенно уменьшилось Технические характеристики трактора Т-150 Крепленое вино: интересные факты, разновидности и яркие представители Надежность, качество и удобство. В Киеве открылся второй шоу-рум гаражных и секционных ворот от компании «Триумф ВТ»
Проишествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив