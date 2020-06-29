Президентские выборы в Польше: официальные результаты

На втором месте идет мэр Варшавы Рафал Тшасковски с показателем 28,92% (4 632 734). Шимон Холовня находится на третьем месте с результатом 13,69% (2 192 185) голосов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии Польши.

Другие кандидаты набрали менее 0,3% голосов: Станислав Жолтек - 0,23 процента (37 080), Марек Якубяк - 0,17% (27502), Павел Танайно - 0,14 процента (22 682), Вальдемар Витковски - 0,13% (21 287) и Мирослав Петровски - 0, 11% (17259).

Согласно этим данным, во втором туре выборов 12 июля встретятся действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

Интересно, что по результатам екзит-пола Ipsos разница между Дудой и Тшасковски не такая большая. 41,8 процента набрал по его результатам действующий президент, а мэр Варшавы получил 30,4 процента.

Ранее мы сообщали, что Польша возобновляет авиасообщение с Украиной.