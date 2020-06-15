Зеленский дал очень важное поручение Кабмину: его нужно выполнить немедленно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 июня, провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине.
Глава государства на встрече поднял вопрос по поводу страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Наши медики - герои. Это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", - заявил президент Украины.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что документы, которые были необходимы для страховых выплат, уже подготовлены.
В Также Владимир Зеленский добавил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому, сотрудник учреждения здравоохранения умер от коронавирусной инфекции он приравнивается к статусу к военнослужащему.
Напомним, что по последним данным в Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса.