09:30 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса: статистика за 15 июня

Появилась обновленная информация по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Очередной день подряд в стране зафиксировано более 600 случаев заражения.

В Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса: статистика за 15 июня

Так по состоянию на утро 15 июня в Украине уже зафиксировано 31 810 случаев коронавирусной инфекции. За последние 24 часа 656 человек сдало положительный тест на COVID-19. Число летальных случаев перевалило за 900. 901 человек с COVID-19 умер в Украине с начала пандемии. За последние сутки было зафиксировано 12 летальных случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки 171 пациент сумел победить болезнь. В тоже время 14 253 зараженным удалось вылечиться с начала пандемии. На данный момент 16 656 человек продолжает болеть.

Впервые за долгое время Киев снова приблизился по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. В столице уже 3 957 пациентов сдало положительный тест. Черновицкая область, которая долгое время уверенно лидировало сейчас опережает столицу только на два случая. В этом регион зафиксировано 3 959 подтвержденных случаев.

Ранее мы сообщали, что с 15 июня первые страны отрывают границы для украинцев. Это должны сделать США, Турция, Великобритания и Албания.


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