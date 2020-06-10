Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время: срочно покидает страну

Напомним, что сегодня, десятого июня, Порошенко был вызван на допрос в ГБР по поводу коллекции картин. Там его ждал сюрприз, ему вручили подозрение о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. Несмотря на то, что по словам адвокатов бывшего главы государства Порошенко отказался брать подозрение, дела у лидера "Европейской Солидарности" идут не лучшим образом.

В связи с последними новостями Порошенко может срочно покинуть Украину. В Европе он сможет жаловаться на то, что это все "политические преследования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"В кулуарах пошли слухи, что Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время. Поедет в Европу "жаловаться" на политические преследования.В Коллеги с Легитимного верно указывают, что сейчас в штабе ЕС-БПП будет совещание и будут менять стратегию", - отмечает источник.

Отмечается также, что среди лидеров "Европейской Солидарности" уже идет "тихая грызня" за место лидера партии, если Порошенко покинет Украину.