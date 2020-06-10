12:56 10.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время: срочно покидает страну

Похоже, что дела бывшего президента Украины Петра Порошенко идут не лучшим образом. На него все больше и больше заводят дел в Государственном бюро расследований.

Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время: срочно покидает страну

Напомним, что сегодня, десятого июня, Порошенко был вызван на допрос в ГБР по поводу коллекции картин. Там его ждал сюрприз, ему вручили подозрение о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. Несмотря на то, что по словам адвокатов бывшего главы государства Порошенко отказался брать подозрение, дела у лидера "Европейской Солидарности" идут не лучшим образом.

В связи с последними новостями Порошенко может срочно покинуть Украину. В Европе он сможет жаловаться на то, что это все "политические преследования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"В кулуарах пошли слухи, что Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время. Поедет в Европу "жаловаться" на политические преследования.В  Коллеги с Легитимного верно указывают, что сейчас в штабе ЕС-БПП будет совещание и будут менять стратегию", - отмечает источник.

Отмечается также, что среди лидеров "Европейской Солидарности" уже идет "тихая грызня" за место лидера партии, если Порошенко покинет Украину.


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