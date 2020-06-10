12:19 10.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко вручили подозрение: стало известно за что

Сегодня, десятого июня, бывший президент Украины Петр Порошенко все-таки пришел в Государственное бюро расследований. Там он должен был дать показания по делу о коллекции картин, которые по версии следователей были незаконно ввезены в Украину.

Порошенко вручили подозрение: стало известно за что

При этом Порошенко, как только он зашел в здание ГБР ему вручили подозрение о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. Адвокат пятого президента Украины отметил, что президент не взял подозрение, в тоже время в ГБР отмечают, что Порошенко его получил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Отметим, что Порошенко уже не первый раз вызывают на допрос в ГБР, однако практически каждого разу бывший президент не являлся в ведомство. Предыдущий раз вместо того, чтобы прийти в ГБР Порошенко приехал в один из киевских музеев, где и показал свою коллекцию картин. Там он провел и прямой эфир в одной из социальных сетей.

После этого в ГБР заявили, что могут принудительно привести Порошенко на допрос, если в он в очередной раз не придет. Четвертого июня Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос.


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