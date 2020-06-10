Порошенко вручили подозрение: стало известно за что

Сегодня, десятого июня, бывший президент Украины Петр Порошенко все-таки пришел в Государственное бюро расследований. Там он должен был дать показания по делу о коллекции картин, которые по версии следователей были незаконно ввезены в Украину.
При этом Порошенко, как только он зашел в здание ГБР ему вручили подозрение о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. Адвокат пятого президента Украины отметил, что президент не взял подозрение, в тоже время в ГБР отмечают, что Порошенко его получил.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
Отметим, что Порошенко уже не первый раз вызывают на допрос в ГБР, однако практически каждого разу бывший президент не являлся в ведомство. Предыдущий раз вместо того, чтобы прийти в ГБР Порошенко приехал в один из киевских музеев, где и показал свою коллекцию картин. Там он провел и прямой эфир в одной из социальных сетей.
После этого в ГБР заявили, что могут принудительно привести Порошенко на допрос, если в он в очередной раз не придет. Четвертого июня Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос.