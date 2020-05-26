Чистки продолжаются: еще один высокопоставленный чиновник потерял должность

Правительство отправило в отставку Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующее решение Кабинета Министров.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87¹Закону Украины "О государственной службе" (Прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения)", - говорится в документе.

На данный момент временным исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра будет Юлия Мороз. Ранее они занимала должность первого заместителя Дениса Башлыка.

Денис Башлык был назначен на свою должность в ноябре 2019 года. В декабре разгорелся скандал, когда стало известно, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на тендере заказала автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за почти миллион гривен.

Ранее мы сообщали, что председатель Нацбанка Яков Смолий также может быть отправлен в отставку.