Чистки продолжаются: еще один высокопоставленный чиновник потерял должность

Продолжается серия громких увольнений в Украине. Кабинет министров снова снял с должности одного из высокопоставленных чиновников.
Правительство отправило в отставку Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответствующее решение Кабинета Министров.
"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87¹Закону Украины "О государственной службе" (Прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения)", - говорится в документе.
На данный момент временным исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра будет Юлия Мороз. Ранее они занимала должность первого заместителя Дениса Башлыка.
Денис Башлык был назначен на свою должность в ноябре 2019 года. В декабре разгорелся скандал, когда стало известно, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на тендере заказала автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за почти миллион гривен.
Ранее мы сообщали, что председатель Нацбанка Яков Смолий также может быть отправлен в отставку.