Яценюк может получить важную должность от Зеленского: что ждет бывшего премьер-министра

Скорее всего, уже в ближайшее время он потеряет эту должность. Сам Смолий отмечал, что хочет занимать должность главы НБУ до 2025 года. Но скорее всего, это ему не позволят. В банковской среде уже ходят слухи, что до конца года будет новый глава Национального банка. При этом отмечается, что этот вопрос уже согласован с Международным валютным фондом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

На данный момент есть сразу несколько кандидатов на должность нового главы Национального банка Украины. Среди них также и бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Этот политик в последнее время начал появляться на многих телеканал, дает большое количество интервью и явно намерен вернуться в большую политику. Однако Зеленский явно потеряет в рейтинге если вернет Яценюка в большую политику, поэтому этот вариант на данный момент не самый реальный, но возможен.

Ранее мы сообщали, что Зеленский анонсировал новые чистки.