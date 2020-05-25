Яценюк может получить важную должность от Зеленского: что ждет бывшего премьер-министра

В последнее время много говориться о кадровых решениях президента Украины Владимира Зеленского. После победы на президентских выборах он поставил многих своих людей на важные должности, однако председатель Нацбанка Яков Смолий все еще остается главой НБУ, хотя и считаете человеком Порошенко.
Скорее всего, уже в ближайшее время он потеряет эту должность. Сам Смолий отмечал, что хочет занимать должность главы НБУ до 2025 года. Но скорее всего, это ему не позволят. В банковской среде уже ходят слухи, что до конца года будет новый глава Национального банка. При этом отмечается, что этот вопрос уже согласован с Международным валютным фондом.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
На данный момент есть сразу несколько кандидатов на должность нового главы Национального банка Украины. Среди них также и бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Этот политик в последнее время начал появляться на многих телеканал, дает большое количество интервью и явно намерен вернуться в большую политику. Однако Зеленский явно потеряет в рейтинге если вернет Яценюка в большую политику, поэтому этот вариант на данный момент не самый реальный, но возможен.
Ранее мы сообщали, что Зеленский анонсировал новые чистки.