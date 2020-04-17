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Пикник или шашлыки могут просто стоить кому-то жизни - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, провел селекторное совещание по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

Пикник или шашлыки могут просто стоить кому-то жизни - Зеленский

Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,7% от количества зараженных, что намного меньше, чем средний показатель в мире. В тоже время отмечается, что в Украине еще не наступил пик заболеваемости, а впереди пасхальные и майские праздники, поэтому нужно быть осторожным.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но необходимо доносить, что карантин – временный, но он очень важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В тоже время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что 90 % аптек в Украине обеспечены средствами защиты. В тоже время ситуация в больницах регионах Украины не лучшая, у медиков есть проблемы. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также решения транспортных проблем. Однако деньги на это выделили, но местные власти не справляются.

Ранее мы сообщали, что ЕС выделил Украине 13 млрд евро помощи.В 


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