14:35 17.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Приятные новости из Европейского Союза: как ЕС поможет Украине

Европейский Союз продолжает помогать Украине, несмотря на ситуацию в Европе, которая является эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

Приятные новости из Европейского Союза: как ЕС поможет Украине

Европейская комиссия выделит нашей стране 13 млн евро помощи жителям Донбасса, которые пострадали в результате конфликта на Востоке Украины. Отмечается, что деньги, которые получит Украина, должны помочь в том числе и более эффективно бороться с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA

"В то время как конфликт на востоке Украины продолжается уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий", — говорится в официальном сообщении организации.В 

На эти деньги будут отремонтированы здания, которые были разрушены во время войны на Донбассе, в том числе школы, медицинские заведения. Также деньги будут направлены на то, чтобы обеспечить украинцам в регионе конфликта образование и воду.

"Помощь ЕС позволяет людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, в частности в сфере здравоохранения и водоснабжения", — заявил комиссар по антикризисному управлению ЕК Янез Ленарчич.

Ранее мы сообщали, что власти так называемой ЛНР переименовали Луганск.


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