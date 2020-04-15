Бесстыдное предложение Ирана по авиакатастрофе МАУ: что предлагают Украине

Иран выступил с предложением Украине признать авиакатастрофу "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков, а в обмен выплатит компенсацию и выдаст данных черных ящиков.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Крым.Реалии.

Официальный Тегеран Иран направил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому официальный Киев иВ семьи погибшихВ соглашаться с термином "человеческая ошибка", которая привела к катастрофе самолета МАУ.

Также в документе сообщается, что Украина иВ семьи погибших не станут инициировать уголовные дела и судебные разбирательства с Ираном, а в обмен получат выплату компенсации. Также согласно меморандуму, будут обнародования данных бортовых самописцев.

При этом в документе не указывается, которая сторона будет выплачивать компенсацию. На данный момент министерство иностранных дел никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Иран не спешит расследовать катастрофу самолета МАУ.