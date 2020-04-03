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Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ

В последнее время в мире, да и в Украине, главной темой является коронавирус. Однако, в стране также и помнят о ситуации со сбитым боингом компании МАУ над Ираном.

Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, на каком этапе следствие по этой трагедии. Он отметил, что черные ящики все-еще

"С Ираном переговоры продолжаются… В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель №1- получить ящики. Цель №2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - цитирует Кулебу Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Министр иностранных дел Украины добавил, что третьим шагом в этих отношениях будут реализация всех этих договоренностей.

Напомним, что самолет украинской авиакомпании МАУ утром восьмого января разбился после взлета из тегеранского аэропорта. В авиакатастрофе погибло 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Спустя пару дней власти Ирана сообщили, что самолет был сбит случайно иранскими военными.


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