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В Киеве вводят новые, более строгие карантинные меры с 18 апреля: к чему готовиться

В столице Украины городе Киеве с завтрашнего дня, 18 апреля, будут введены новые, более строгие, карантинные меры.

В Киеве вводят новые, более строгие карантинные меры с 18 апреля: к чему готовиться

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего ежедневного брифинга рассказал, что с субботы будет ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином, который был введен из-за ситуации с коронавирусом в стране.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина", - цитирует Кличко Ура-Информ со ссылкой РБК-Украина.

Также мэр Киева отметил, что правоохранители будут патрулировать территории перед церквями и другими местами, где могут собираться местные жители на праздники.

"Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, публичные места и зоны отдыха", - рассказал Кличко.

Напомним, что в столице по последним данным 705 зарегистрированных случаев COVID-19. Это второй показатель по всем регионам Украины.


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