Глава политсилы «УКРОП» и по совместительству украинский предприниматель Геннадий Корбан сообщил, что украинцы не оставят так просто недавний террористический акт в виде ракетных обстрелов РФ. По его словам, ВСУ должны ответить на подобное злодеяние.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Мы должны в немедленном порядке добиваться согласия нужных средств вооружения от наших стратегических партнеров, которые находятся вместе с нами в антивоенной коалиции. Это вооружение нужно для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре городов Российской Федерации. Око за око, зуб за зуб!», – сообщил Корбан.

Как известно, на Западе пока молчат. Германия, в свою очередь, согласилась поставить Украине только соответствующие ПВО для защиты городов. США же ничего конкретного не сообщили. Только информацию о том, что и дальше будут помогать официальному Киеву.

Напомним, ВСУ показали, что на самом деле изображено на браслете Залужного: развенчан еще один миф росСМИ.