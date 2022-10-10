ВСУ показали, что на самом деле изображено на браслете Залужного: развенчан еще один миф росСМИ

Полковник Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» получил фотографию браслета, который сделал так много шума благодаря российским «журналистам». Выяснилось, что изображена там совсем не нацистская свастика.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Российские пропагандисты так разволновались из-за браслета Главнокомандующего Валерия Залужного. Решили все-таки раскрыть все их опасения, и продемонстрировать браслет с близкого расстояния», – сообщил Штефан, выложив тематическое фото.

На нем видно украшение, где нет никакой свастики. Однако, безусловно, присутствуют рунические символы, которые напоминают старославянские изображения. Хотя доселе неизвестно, к чему именно они относятся, но, очевидно, далеко не к нацизму или фашизму, о чем начали говорить в росСМИ.

Как сообщалось ранее, стало известно, сколько еще будет длиться война в Украине: полковник дал ответ.