В США приняли новое решение по Украине из-за обстрела РФ: Байден выступил с официальным заявлением

Лидер Соединенных Штатов Джозеф Байден не остался в стороне и дал свой комментарий насчет произошедшего теракта в Украине, которая устроила Российская Федерация. По его словам, Америка приняла для себя важное решение, которое может быть очень полезным для Киева.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативно ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Эти нападения только усиливают нашу преданность народу Украине. Будем помогать столько, сколько нужно», – сообщил Байден.

Таким образом, в США фактически приняли даже два решения. Первое касается того, что Америка начала еще теплее относиться к Украине. Второе же заключается в том, что помощь от США отныне будет еще более качественной.

Известно так же и то, что Штаты по закрытым каналам передают вооружение для Украинского государства. Благодаря этому ВС РФ часто не знают, с чем именно имеют дело. Потому не исключается, что вышеупомянутый поток только усилится после подобных инцидентов.

Напомним, Кинг охарактеризовал россиян всего несколькими предложениями: писатель отличился «громким» постом.