Эксперт рассказал, как газовая помощь Молдове скажется на репутации Украины

В Молдове на на данный момент газовый кризис, вследствие которого она испытывает дефицит голубого топлива и уже этой зимой вполне может остаться без тепла и электроэнергии. Так же власти страны обратились за помощью к Украине и ЕС.

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Об этой информации сообщил u24, передает Ura-inform.

Украина может оказать помощь Молдове. Но как она этим действием сможет повысить свою репутацию среди европейских стран, поделился руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования Антон Зоркин.

«Конечно, при таком шантаже России по отношению к Молдове, необходимо оказывать помощь. Но вопрос состоит в том, хватит ли Украине газа с предоставлением такой помощи или без неё. В газовых хранилищах Украины имеется 18 миллиардов кубов газа, этого объёма достаточно, дабы пройти зимний сезон. Но частью этого газа владеют иные компании, которые могут его вывести из Украины и продать европейским странам. Исходя из этого, украинские потребители могут недополучить нужный объём газа. Требуемые Молдове объёмы газа, по сравнению с Украиной, можно назвать мизерными. Но всем необходимо просчитывать данную ситуацию»,-сказал эксперт.

Так же Зоркиным было отмечено, что данная помощь Молдове является для этой страны важной и ощутимой, поскольку ее жители могут остаться зимой без тепла. Поэтому, помогая Молдове, репутация Украины вырастет.

«Конечно, для Молдовы это будет ощутимая помощь. Мы сможем помочь этой стране пройти отопительный сезон и не остаться без электроэнергии и пепла. Этим Украина покажет, что она хороший партнёр для ЕС. Это скажется и позитивно на нашей репутации»,- резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, Литва выступила с обращением к ЕС с предложением относительно Украины.