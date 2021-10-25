Гороскоп на 25 октября от Павла Глобы: все знаки зодиака

День будет хорош для творческих людей. Они смогут начать новые перспективные проекты. В этот день все почувствуют ощущение гармонии и воплощение задуманного. Несмотря на то, что это понедельник, день обещает быть лёгким практически для всех знаков зодиака. Сегодня будет ощущаться равновесие, которого многим не хватает.

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Об этой информации сообщил Today, передает Ura-inform.

Овен.

День пройдёт легко для представителей данного знака. На работе тоже завала не ожидается. Домашние дела, после нескольких дней суеты, наконец, наладятся.

Телец.

Представителям этого знака день преподнесёт частичное решение ваших финансовых проблем. Речь не идёт о полном выходе из финансового затруднения, в которое вы попали, но всё же вы приблизитесь немного к его выходу.



Близнецы.

Для Вас этот понедельник будет весьма удачным. В течение дня все будет складываться так, как вы этого захотите. Так же сегодня вы можете принять важное решение, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.

Рак.

В этот день вы себя полностью посвятите заботам о близких людях. Ваша помощь может оказаться незаменимой, и вам придется отдать этим заботам все свое время.

Лев.

День благоприятный для планирования будущего и определения первоочередных задач. Ваш мозг сегодня будет заточен под выработку стратегических решений. Процесс будет плодотворным.



Дева.

Сегодня есть вероятность того, что вы попадёте в неприятную ситуацию и не по своей вине, но достанется именно вам. К вечеру всё наладится, но ваш день будет подпорчен.

Весы.

Вам не удастся все контролировать и подчинить себе ход событий. Что-то может вырваться из-под вашего контроля, и вам придется с этим примириться. Не стоит успокаивать себя с помощью алкоголя, это не поможет, а только усугубит ситуацию.

Скорпион.

Звёзды предоставляют вам возможность, с сегодняшнего дня многое начать заново, так как прежние ваши попытки не дали ожидаемого результата. Но сейчас тоже всё будет зависеть от вас.

Стрелец.

Сегодня вас ждёт не совсем удачный день. Все начинания, которые вы запланировали на сегодня, не принесут ожидаемого результата. Вечером, лучше провести дома, укутавшись пледом, с теплым чаем и хорошим фильмом.

Козерог.

Ваш главный акцент этого дня ожидается к вечеру. Вы встретитесь с любимым человеком, которого ждёте с радостным волнением. Сегодня звезды одарят вас хорошим днём, и волшебным вечером.

Водолей.

Представителям этого знака представится возможность наладить отношения в семье. Явных конфликтов у вас не было, однако в последнее время ощущается прохлада в отношениях между близкими людьми. Вам представится возможность все исправить.

Рыбы.

Вы с головой окунётесь в атмосферу тепла и уюта, созданную вами. Вам будет настолько комфортно в своем доме, что не захочется его покидать. Однако на работу все же придется идти.

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