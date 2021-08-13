Политика

Зеленский намерен встретиться с известными бизнесменами в США: составлен список

Украинский президент хочет встретиться с Илоном Маском и Тимом Куком

Время чтения: 49 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Вашингтон намерен встретиться не только с американским президентом Джо Байденом и другими политиками, но и также с известными бизнесменами.

Источники сообщили о планах визита в Вашингтон украинского президента. Даже был представлен представительный список влиятельных бизнесменов, с которыми намерен провести встречу украинский президент, пишет УРА-Информ со ссылкой на ZN.

Сейчас представители президента Украины делают все, чтобы он встретился с предпринимателем и изобретаем Илоном Маском, а также с гендиректором компании Apple Тимом Куком.

Так 29 августа украинский оправится в Вашингтон, где 30 августа его ожидает саммит с главой Белого дома Джо Байденом. В тоже время встречу украинского президента с представителями правительства США решили отменить.

На следующий день, 31 августа глава государства посетит Сан-Франциско. Именно в Калифорнии он и встретится с самыми известными предпринимателями, если, конечно, команде Зеленского удастся организовать эти встречи.

Ранее мы сообщали, что Меркель прилетит в Киев на встречу с Зеленским 22 августа, но это еще не окончательная дата.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Меркель перед визитом в Украину посетит Путина

Немецкий канцлер полетит в Москву 20 августа

Меркель действует на стороне Путина — эксперт

Андрей Пионтковский о хитром плане лидера Кремля

Худший сценарий развития событий в Афганистане сбывается: что там происходит

Ситуация ухудшается

Аксенов сделал странное заявление по поводу Зеленского

Странное заявление из полуострова

Встреча Зеленского и Меркель: стал известен важный нюанс

Стороны обсудят сразу несколько кейсов

Зеленский боится этих двух человек — Москаль

Бывший народный депутат поделился своей информацией

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap