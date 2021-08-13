В Украине зафиксировано уже 300 случаев варианта Дельта коронавируса

За неделю этот показатель увеличился в два раза

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Вариант Дельта коронавирусной инфекции продолжает распространяться по территории Украины. Общее число инфекций по стране уже достигло отметки 300 и продолжает расти.

По состоянию на 12 августа в Украине официально зафиксировано 300 случаев Варианта Дельта коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что на данный момент в Киеве «Дельту» выявили у 21 пациента. В тоже время в Ровенской области 80% больных заражены именно этим штаммом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Коронавирус_инфо.

Отметим, что неделю назад, по состоянию на пятое августа, в Украине было официально зафиксировано 150 случаев варианта Дельта. То есть за неделю этот показатель вырос в два раза. В тоже время отметим, что в Украине существует проблема с определением этого штамма вируса в лабораториях.

Отметим, что в общей сложности в Украине за сутки 12 августа зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.