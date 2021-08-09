Политика

Меркель прилетит в Киев на встречу с Зеленским: что будут обсуждать

Пока называется предварительная дата 22 августа

Время чтения: 47 Секунд

22 августа президент Украины Владимир Зеленский будет встречать в Киеве высокопоставленного гостя. Так в этот день столицу Украины с официальным визитом посетит Канцлер Германии Ангела Меркель.

Отмечается, что 22 августа – это пока предварительная дата визита немецкого канцлера. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Лигу.Нет.

Отметается, что Зеленский и Меркель должны будут обсудить следующие темы: безопасности, двусторонних отношений и другие актуальные вопросы.

«У нас нет сомнений, что он [визит Меркель] будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере», ㅡ сказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк Подоляк.

Отмечается, что визит немецкого Канцлера состоится в рамках начала празднования Дня Независимости Украины. Пока неизвестно останется ли Меркель на собственно празднование 24 августа.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может обсудить с Джо Байденом размещение американской базы в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу

Публично этот кейс могут не обсуждать

Зеленский озвучил этапы освобождения Донбасса

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения военных действий на оккупированном Донбассе и вывода войск РФ у ВСУ стоит сложная задача дойти до украинской...

В «ДНР» дали странный совет Зеленскому

Дарья Морозова дала совет украинскому президенту

Пасечник также ответил Зеленскому: что но сказал

Леонид Пасечник о словах украинского президента

Зеленский вспомнил о визите в Донецк в 2014 году: что сказал президент

Глава государства поделился воспоминаниями

В России придумали, как «принудить» Украину к миру на Донбассе

Уже следует готовится к подобному сценарию событий

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap