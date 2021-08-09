Меркель прилетит в Киев на встречу с Зеленским: что будут обсуждать

Пока называется предварительная дата 22 августа

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22 августа президент Украины Владимир Зеленский будет встречать в Киеве высокопоставленного гостя. Так в этот день столицу Украины с официальным визитом посетит Канцлер Германии Ангела Меркель.

Отмечается, что 22 августа – это пока предварительная дата визита немецкого канцлера. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Лигу.Нет.

Отметается, что Зеленский и Меркель должны будут обсудить следующие темы: безопасности, двусторонних отношений и другие актуальные вопросы.

«У нас нет сомнений, что он [визит Меркель] будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере», ㅡ сказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк Подоляк.

Отмечается, что визит немецкого Канцлера состоится в рамках начала празднования Дня Независимости Украины. Пока неизвестно останется ли Меркель на собственно празднование 24 августа.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может обсудить с Джо Байденом размещение американской базы в Украине.