Технологии

Прошло 40 лет с момента выпуска IBM PC — первого персонального компьютера

Это отец всех компьютеров

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Ровно 40 лет назад на рынке дебютировал первый персональный компьютер IBM PC. Устройство использовало операционную систему QDOS и имело 16 КБ ОЗУ.

12 августа 2021 года исполнилось четыре десятилетия со дня премьеры отца всем известного ПК. Это было в 1981 году, когда один из величайших ИТ-гигантов, которым была и остается IBM, создал свою версию персонального компьютера, и, хотя не было недостатка в конкуренции, в течение многих лет он считался предшественником этого типа устройств в мире, пишет УРА-Информ.

IBM PC, использующий открытую архитектуру, не только построил вокруг себя экосистему, делающую ПК более ценными, но и оставил дверь открытой для других компаний для создания совместимых продуктов. Это имело большое значение с точки зрения компьютерного рынка и его последующей эволюции.

На момент выпуска компьютера IBM за него пришлось заплатить немалое состояние. Цена в 1565 долларов давала нам доступ к оборудованию, оснащенному операционной системой QDOS. Его «плавная» работа стала возможной благодаря процессору Intel 8088 4,77 МГц и оперативной памяти 16 КБ. Интересно, что в компьютере не было даже жесткого диска — у него был только флоппи-дисковод 5,25 дюйма емкостью 180 КБ.

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