Общество

«Бесплатная медицина» в ДНР существенно подорожала

Жителям приходится все покупать за свои деньги

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Ситуация с медициной в «ДНР» продолжает ухудшаться. Местные жители уже даже придумали девиз местной медицине — «Нет денег – значит, здоров».

Если проблемы со здоровьем требуют вмешательства и постоянного участия врача, у пациента и его семьи наступает финансовый кризис. Местные жители жалуются на то, что некоторые тратят огромные деньги, не получая взамен ни надлежащего внимания медиков, ни здоровья. Особенно сложно тем, кто оказался в ковидных отделениях местных больниц, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Родственники тех, кто остался за закрытыми дверями в «красной зоне», покупают лекарства из выданного списка, в котором десятки наименований. При этом проконтролировать, получил ли пациент купленные близкими медикаменты, или они испарились в неизвестном направлении, невозможно. Немногие готовы добиваться справедливости в такой ситуации», — пишет паблик.

Напомним, что «власти» «ДНР» приглашают украинцев получить бесплатную медицину в «республике».

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