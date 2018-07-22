14:57 22.07.2018 | Спорт | Новости
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"ПСЖ" в гостях уступило мюнхенской "Баварии" - ФОТО

В рамках подготовительного турнира к новому сезону Международного кубка чемпионов немецкая "Бавария" наголову переиглало французский "ПСЖ". Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

В первом тайме форвард французов Тимоти Веа запросто отобрал мяч в центре поля у немецких защитников и открыл счет в матче на 32-ой минуте. До перерыва полузащитник Нкунку имел опасный момент. Удар в штрафной немцев прошел над перекладиной.

Во втором тайме игра у гостей не задалась совсем. На 60 минуте Хави Мартинес довел преимущество мюнхенцев после перерыва. Испанец головой реализовал подачу с углового. Далее последовал "голевой парад" от немцев. Сначала Ренату Санчес забил со штрафного, а затем отличился Зикзи после прострела Гнабри - 3:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший наставник "Майнца" и дортмундской "Боруссии" Томас Тухель возглавил французский " Пари Сен-Жермен". 


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