В первом тайме форвард французов Тимоти Веа запросто отобрал мяч в центре поля у немецких защитников и открыл счет в матче на 32-ой минуте. До перерыва полузащитник Нкунку имел опасный момент. Удар в штрафной немцев прошел над перекладиной.

Во втором тайме игра у гостей не задалась совсем. На 60 минуте Хави Мартинес довел преимущество мюнхенцев после перерыва. Испанец головой реализовал подачу с углового. Далее последовал "голевой парад" от немцев. Сначала Ренату Санчес забил со штрафного, а затем отличился Зикзи после прострела Гнабри - 3:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший наставник "Майнца" и дортмундской "Боруссии" Томас Тухель возглавил французский " Пари Сен-Жермен".