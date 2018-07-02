16:16 02.07.2018 | Спорт | Новости
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Сенегал попросил ФИФА отменить правило выхода в плей-офф ЧМ по fair play

Федерация футбола Сенегала направила в ФИФА письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек.

Сенегал попросил ФИФА отменить правило выхода в плей-офф ЧМ по fair play

Об этом сообщает Reuters.

По итогам группового этапа ЧМ-2018, у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели. Однако азиатская команда вышла в плей-офф, поскольку получила меньше "горчичников", чем африканцы. Это правило было применено впервые. При этом с 75 минуты матча с Польшей (0:1) японцы перестали атаковать, так как их устраивал результат параллельной игры.

В связи с этим Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов честной игры.

"Она ощущала свою безнаказанность. В такой ситуации правило подсчета карточек теряет смысл", - говорится в одно из писем.

Как сообщал УРА-Информ, российский президент использует футбольный турнир в России, чтобы по-тихому принять непопулярные реформы и обезвредить оппонентов.


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