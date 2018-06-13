12:13 13.06.2018 | Экономика | Новости
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В ФИФА рассчитывают на рекордный доход от ЧМ-2018

Международная федерация футбола намерена заработать немалую сумму в 6,1 млрд долларов на чемпионате мира - 2018 в России. Об этом сообщает газета The New York Times.

В ФИФА рассчитывают на рекордный доход от ЧМ-2018

Согласно финансовым документам ФИФА, только на спонсорских соглашениях и продажах прав на телетрансляции компания сможет заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Так, благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает 1,65 млрд долларов.

Стоит отметить, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.

Как известно, чемпионат стартует уже завтра и продлится до 15 июля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России.


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