В ФИФА рассчитывают на рекордный доход от ЧМ-2018

Международная федерация футбола намерена заработать немалую сумму в 6,1 млрд долларов на чемпионате мира - 2018 в России. Об этом сообщает газета The New York Times.
Согласно финансовым документам ФИФА, только на спонсорских соглашениях и продажах прав на телетрансляции компания сможет заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.
Так, благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает 1,65 млрд долларов.
Стоит отметить, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.
Как известно, чемпионат стартует уже завтра и продлится до 15 июля.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России.