Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины

По словам Шевченко, накануне прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо.

"Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - отметил Шевченко.

Интересно, что еще две недели назад тренер сборной Украины опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает команду. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Напопним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики.Сообщается, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.