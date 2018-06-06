16:56 06.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что испанский специалист Рауль Рианчо покидает сборную Украины. Об этом украинский наставник  рассказал в интервью официальному сайту ФФУ.

Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины

По словам Шевченко, накануне прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо.

"Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - отметил Шевченко.

Интересно, что еще две недели назад тренер сборной Украины опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает команду. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Напопним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики.Сообщается, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.


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