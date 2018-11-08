08:59 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду на Донбассе ранены трое украинских военных

За минувшие сутки среду, 7 ноября, боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В среду на Донбассе ранены трое украинских военных

При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, дважды противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм по позициям наших войск в районах Павлополя и Луганского, а у последнего - применил и 120-ти мм минометы.

Боевики также обстреливали подразделения Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

Кроме того, вблизи Павлополя боевики стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

По данным украинской разведки двое боевиков уничтожены и трое ранены.

В то же время уже с начала нынишних суток враг совершил один обстрел наших позиций - вблизи Крымского. Зафиксировано огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - добавили в штабе.

Напомним, минувшие сутки вторник, 6 ноября, были неспокойными на территории временно оккупированного Донбасса. Боевики десять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.


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