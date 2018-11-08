18:52 08.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Следственная комиссия по делу Гандзюк будет работать в закрытом режиме

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия журналистов. Об этом сообщает Громадське.

Следственная комиссия по делу Гандзюк будет работать в закрытом режиме

Как отметил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, к расследованию присоединятся представители ГПУ, СБУ, мэр Херсона, председатель Херсонской ОГА. Кроме того, в комисси будут также представители погибшей.

Вместе с тем Береза заявил, что работа ВСК будет происходить как в открытом, так и в закрытом режиме. Поскольку, скорее всего будут вопросы, которые являются государственной тайной и вопросы, которые являются тайной следстви.

"Комиссия Верховной рады также планирует провести выездное заседание в Херсоне", - добавил он.

По словам парламентариев, выездное заседание ВСК относительно расследования нападений на активистов должны происходить также и в Одессе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк.


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