Євген Головін: "Повага до людини є однією з найактуальніших проблем держави"

"Нинішня та попередня влади позбавила поваги громадян України. Адже бідність людини, яка працює, це не лише знецінення праці, а й приниження самого громадянина. Партія "Основа" - політична сила економічного розвитку. А тому ми обов’язково підвищимо престижність праці через гідну заробітну плату. В Україні співвітчизники повинні отримувати середню зарплату в розмірі щонайменше 20-25 тисяч гривень, як в європейських, а не африканських державах. Через гідні пенсії ми повернемо повагу до людей похилого віку. Вони повинні відчувати справжню, а не декларативну опіку держави. На підвищення пенсійного віку має бути накладено мораторій. А середні пенсії повинні складати 10-12 тисяч гривень.

Партія "Основа" поверне повагу до молоді, заохочуючи її до навчання та забезпечуючи молодих фахівців гарантованим першим робочим місцем і житлом. Молодь повинна мати перспективу для реалізації своїх амбіцій в Україні, а не шукати кращої долі в еміграції. Ми повернемо повагу до української родини, насамперед, до молодих сімей, які виховують дітей у такий непростий час. Вони мають відчувати себе захищеними та впевненими у завтрашньому дні. Для цього держава повинна гарантувати їм отримання іпотечного кредиту для придбання власного житла під 3-4 відсотки. Водночас витрати на комунальні послуги не повинні перевищувати 20 відсотків від доходу сім’ї. Також необхідно суттєво збільшити допомогу на народження дитини.

Безумовно, всі ці соціальні перетворення неможливі без негайної реанімації та подальшого розвитку економіки, вивільнення бюджету від кабальної залежності МВФ. "Основа" має чіткий покроковий план економічного розвитку, який буде реалізовано в усіх регіонах держави – від заходу до сходу. Лише повернувши повагу до кожної людини, держава запрацює. В цьому полягає принципова позиція лідера Політичної Партія "Основа" Сергія Тарути, якого рішенням з’їзду політсили висунуто кандидатом у Президенти України".