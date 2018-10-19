Появились новые подробности состояния раненых в Керчи

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Крыма.

По данным "Минздрава", за медицинской помощью обратилось двое пострадавших: девушка 2000 года рождения и женщина 1958 года рождения. У девушки - состояние удовлетворительное, у женщины средней степени тяжести.

Потерпевшие в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическим наполнением.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что шестеро пострадавших девочек в возрасте от 14 до 19 лет находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Трое из них в состоянии крайней степени тяжести, трое в стабильно тяжелом состоянии.

Вместе с тем она подчеркнула, что с больными, находящимися в сознании, а также родителями подростков работают психологи с момента госпитализации.

"Всем проведена хирургическая обработка ран, поставлены устройства для стабилизации скелетов. Трое на аппаратном дыхании. Но есть признаки активизации головного мозга", - подытожила Скворцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже на территории аннексированного Крыма результатом глобализации.