17:14 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появились новые подробности состояния раненых в Керчи

После взрыва в керченском колледже в медучреждения продолжают поступать пострадавшие в тяжелом состоянии. На сегодняшний день в больницах находятся 45 человек: 22 в Крыму и 23 в Краснодарском крае и Москве.

Появились новые подробности состояния раненых в Керчи

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Крыма.

По данным "Минздрава", за медицинской помощью обратилось двое пострадавших: девушка 2000 года рождения и женщина 1958 года рождения. У девушки - состояние удовлетворительное, у женщины средней степени тяжести.

Потерпевшие в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическим наполнением.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что шестеро пострадавших девочек в возрасте от 14 до 19 лет находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Трое из них в состоянии крайней степени тяжести, трое в стабильно тяжелом состоянии. 

Вместе с тем она подчеркнула, что с больными, находящимися в сознании, а также родителями подростков работают психологи с момента госпитализации.

"Всем проведена хирургическая обработка ран, поставлены устройства для стабилизации скелетов. Трое на аппаратном дыхании. Но есть признаки активизации головного мозга", - подытожила Скворцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже на территории аннексированного Крыма результатом глобализации.


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