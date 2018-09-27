06:00 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия в четверг отправила очередной "гумконвой" на Донбасс

Российская Федерация в четверг, 27 сентября, с самого утра отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой".

Россия в четверг отправила очередной

Это уже будет 81-я колона, которую российские власти отправляют в помощь боевикам на временно оккупированном территории Украины. Как сообщила пресс-служба российского Министерства чрезвычайным ситуаций, в среду завершено формирование колонны с грузом для боевиков Донбасса.

В четверг с утра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области. При этом, уже традиционном, в российском МЧСе заверили, что машины везут 400 тонн груза, среди которого, детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе текущего года на Донбасс была доставлено 80-я автомобильная колонна с "гуманитарной помощью" от Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Вместе с тем временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.


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