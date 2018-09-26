Хуг заявил, что покинет пост замглавы миссии ОБСЕ в Украине

Срок его полномочий заканчивает 31 октября покинет свой пост. Как заявил сам представитель миссии в интервью российскому изданию Коммерсант, он сожалеет, что проделанная работа не привела к выполнению даже базовых обещаний, которые были даны сторонами в рамках минских соглашений.

В то же время он уверен, что миссия сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке Украины. ОБСЕ не является карьерной организацией. Работать в ее структурах можно не более 10 лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост, - пояснил он, добавив, что конфликт на Донбассе можно было бы прекратить очень быстро при наличии политической воли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Хук ранее требовал остановить огонь на Донбассе, чтобы достичь ключевых пунктов договоренностей для изменения ситуации. Также, он добавил, что боевикам необходимо развести силы и средства на Донбассе и провести разминирование.