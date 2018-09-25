Непогода бушует в Украине: несколько областей остались без электричества - ФОТО

Как известно наиболее пострадали западные области. Речь идет о Житомирской, Киевской, Ровенской, Волынской, а также Одесской, Сумской, Кировоградской областях.

Кроме того, в украинских Карпатах уже началась зима, там выпал снег. По информации местных спецслужб по состоянию на сегодняшнее утро там продолжает падать снег, а температура воздуха составляет пять градусов мороза.

Сотрудники спецслужб также обратились к водителям с убедительной просьбой быть очень внимательными на дорогах, так как из-за дождя или снега может быть затруднено движение.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во вторник, 24 сентября, в Украине пройдет небольшой дождь. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области ожидаются умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров на секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.