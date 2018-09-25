17:10 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Локомотивом" роста экономики в 2019г. Кабмин сделал АПК, — О. Пендзин

Драйвером роста экономики Украины в 2019г. станет АПК. В проекте госбюджета на следующий год максимальные преференции отданы именно этому сектору экономики, — сообщает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. 

Эксклюзив:

Вариант беспроигрышный вот уже несколько лет, однако, надо бы и про реформы подумать, — уточняет эксперт. 

"В целом, проект бюджета на 2019г. можно условно назвать оборонно-социальным. Примерно на 18% повышены эти показатели в сравнении с той сметой, по которой живем сейчас. В то же время правительство очень увеличило расходы на погашение дефицита Пенсионного Фонда. А согласно постановлению, принятому в 2017г. — с 1 января пенсии будут индексировать по формуле: 50% роста средней заработной платы плюс 50% индекса годовой инфляции. То есть, следуя этому, пенсионеры Украины могут рассчитывать на увеличение выплат на 20%. Что, в свою очередь, однозначно увеличит дефицит ПФ… В тоже время, все согласованные с делегатами от МВФ жизненно важные позиции по госсмете останутся без парламентских изменений, будьте уверены. Но давление от депутатов-мажоритарщиков по выделению средств на свои округа, в преддверии выборов — всё же будет велико", — сказал О. Пендзин. 

Более полный комментарий эксперта смотрите на сайте "Первый Деловой", в программе Бизнес.


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