19:52 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области частично восстановили электроснабжение

Во Львовской оласти из-за мощных порывов ветра остаются без электричества еще 63 населенных пункта. При этом, 154 сел и городов получают электроснабжение в штатном режиме.

Во Львовской области частично восстановили электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба "Львовоблэнерго".

Как отмечается, в результате непогоды до сих пор остаются обесточенными 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и семь частично.

По состоянию на 18:40 ликвидация последствий стихии продолжается. В данное время работает 26 аварийных бригад "Львовоблэнерго" в составе 111 энергетиков, привлекли 36 единиц техники.

"Энергетики работали целый день. Удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Львовской области", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чехии из-за сильного ветра были обесточены 140 тысяч зданий. Там из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.


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