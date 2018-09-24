Во Львовской области частично восстановили электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба "Львовоблэнерго".

Как отмечается, в результате непогоды до сих пор остаются обесточенными 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и семь частично.

По состоянию на 18:40 ликвидация последствий стихии продолжается. В данное время работает 26 аварийных бригад "Львовоблэнерго" в составе 111 энергетиков, привлекли 36 единиц техники.

"Энергетики работали целый день. Удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Львовской области", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чехии из-за сильного ветра были обесточены 140 тысяч зданий. Там из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.